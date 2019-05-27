Девушка пришла в банк со змеей между ног. ВИДЕО

Очевидцы сняли происходящее на камеру и разместили видео в Сети. На кадрах видно, как девушка ожидает своей очереди к банкомату. Ее тело обвила большая белая змея, она проползла хозяйке между ног и выглядывала сверху рюкзака.

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Многие сказали, что будь они на месте клиентов, то пропустили бы эту парочку без очереди. Некоторые предположили, что в банк зашла цирковая артистка, которая приехала на гастроли.

Напомним, недавно в Пензе тоже была замечена женщина с экзотическим животным, горожанка разгуливала по улицам с ящерицей на плече.