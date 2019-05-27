Белозерцев поручил обеспечить дистанционную запись на диспансеризацию
Отдых по-пензенски. Рейтинг самых комфортных пляжей
Пензенским выпускникам с высокими баллами за ЕГЭ предложат преференции
Откровенный разговор о мужском здоровье. Интервью с врачом-урологом
Наши новости
Пензенцев предупредили о гигантской пробке в сторону села Кижеватово
Пензячка встретила на Ласточке косулю. ФОТО
В Сети появился ролик о плавающих по затопленным улицам краснодарцах
Невозможно пройти. Пензячка рассказала об осколках на набережной Суры
Пензенцы опасаются очередного провала асфальта в Арбеково
Чудо техники. По пензенским улицам ездит необычное авто
Маленькая грудь, но большая душа. Бузова похвасталась фигурой в купальнике
Мини-бассейн? Пензенцы шокированы странной композицией из бордюра
Пензенцев предупредили о гигантской пробке на трассе
«Сохранился». Опасный маневр пензенского автолюбителя попал на видео

Девушка пришла в банк со змеей между ног. ВИДЕО

27 мая в 13:01 64 просмотра

В одном из банков города Черкасска заметили необычную посетительницу — по девушке ползала огромная змея.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и разместили видео в Сети. На кадрах видно, как девушка ожидает своей очереди к банкомату. Ее тело обвила большая белая змея, она проползла хозяйке между ног и выглядывала сверху рюкзака.

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Многие сказали, что будь они на месте клиентов, то пропустили бы эту парочку без очереди. Некоторые предположили, что в банк зашла цирковая артистка, которая приехала на гастроли.

Напомним, недавно в Пензе тоже была замечена женщина с экзотическим животным, горожанка разгуливала по улицам с ящерицей на плече.

Фотография: crhbyijn - https://www.instagram.com/p/BxzjkraHCGe/?utm_source=ig_embed

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...