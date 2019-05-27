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Левин прокомментировал законопроект о биометрической идентификации граждан

27 мая в 13:42 28 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал итоги выездного заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, прошедшего в Крыму.

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Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал итоги выездного заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, прошедшего в Крыму.

«Основными вопросами обсуждения стал пакет законодательных инициатив по теме законодательного обеспечения цифровой экономики, которые согласно майскому указу президента России № 204 необходимо было разработать в первую очередь. Непосредственно к зоне ответственности Комитета относится законопроект о биометрической идентификации граждан — к примеру, по отпечатку пальца или рисунку радужной оболочки глаза — для совершения финансово-значимых операций. Также в ближайшее время на рассмотрение Государственной Думы планируется внести два законопроекта, которыми будут регулировать правила сбора, хранения, обработки и оборота больших пользовательских данных. Легитимная доступность такой информации является критическим ускорителем экономики, поэтому принятие данных законов ожидается бизнесом и потребителями в самых различных отраслях.

Для разработки отечественного законодательства целесообразно учитывать разнообразный зарубежный опыт, а также предложения, которые высказывались ранее на различных площадках, — в том числе в ходе парламентских слушаний по теме больших данных, прошедших в феврале этого года в федеральном парламенте.

Важно, что председатель Госдумы поддержал предложения по усилению взаимодействия с интернет-сообществом и исполнительной властью. Обмен мнениями между законодателями и индустрией по расширенному кругу вопросов цифровизации будет продолжен в зале пленарных заседаний в самое ближайшее время», — отметил Леонид Левин.

Также он отметил, что целесообразно сформировать рабочую группу по более активному продвижению цифровых инициатив, разрабатываемых правительством, на площадке Федерального парламента, сообщили в общественной приемной депутата.

Фотография: фото предоставлено общественной приемной депутата Леонида Левина

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