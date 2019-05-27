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Онлайн-брифинг по приоритетным задачам развития пензенского образования

27 мая в 13:55 460 просмотров
(0+) с министром образования Пензенской области Александром Воронковым.

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В ИА «Пенза-Пресс» 29 мая с 14 до 15 часов пройдет онлайн-брифинг (0+) с министром образования Пензенской области Александром Воронковым.

В рамках брифинга будет рассмотрена реализация в регионе приоритетных задач в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». Речь пойдет о развитии цифровой образовательной среды, повышении квалификации педагогов, о строительстве новых детсадов и школ, поддержке волонтеров, развитии системы дополнительного образования, вовлечении молодежи в спорт и культурную деятельность и т. д.

Также спикер расскажет о проведении летней оздоровительной кампании, о безопасности детей во время каникул.

Вопросы можно задавать как заранее, так и во время брифинга в комментариях ниже или на электронную почту penzapress@yandex.ru (в теме письма должна быть пометка «брифинг»).


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