В Спутнике еще один дом реализуется с помощью эскроу-счетов (видео)

Вторым домом на карте Города Спутника, приобретение квартир в котором связано с открытием эскроу-счета, стало строение № 73 в жилом квартале «Радужные дворы». Клиентам «Термодома» финансовые гарантии по договорам купли-продажи в строении № 73 обеспечит «Сбербанк».

«Рад сообщить, что мы заключили вторую сделку в регионе с использованием счетов эскроу с нашим проверенным клиентом — строительным холдингом «Термодом». Те, кто уже воспользовался новой схемой приобретения квартир с использованием счетов эскроу, поняли, что ничего сложного в этом механизме нет», — пояснил заместитель управляющего Пензенским отделением «Сбербанка» Олег Калачев.

Строение № 73 — один из домов жилого квартала «Радужные дворы», продажи квартир в которых на данный момент открыты.

При строительстве дома применялись современные проектные решения: есть условия для создания свободных планировок, вход в просторные подъезды с уровня земли, два выхода — во двор и на улицу. Будут установлены декоративные решетки для монтажа кондиционеров. Планировки разработаны таким образом, чтобы каждый покупатель смог найти себе квартиру по душе, будь то студия, компактная или просторная однокомнатная квартира, а также квартиры с двумя и тремя комнатами.

После окончания строительства жители этого ЖК смогут оценить закрытый двор с уникальным благоустройством. За пределы дворовой территории будет полностью вынесена парковка автомобилей. В шаговой доступности есть все необходимые социальные объекты: школа, почта, сетевые магазины, детские сады.

«Мы рады, что, решая передовые задачи современности, находим поддержку у наших добрых и проверенных партнеров, таких как «Сбербанк». Строение № 73 стало вторым домом в Спутнике, квартиры в котором можно приобрести с открытием счета эскроу в «Сбербанке». Наши клиенты уже прочувствовали этот новый уровень безопасности и по-прежнему выражают доверие банку и застройщику», — подчеркнула директор по маркетингу холдинга «Термодом» Татьяна Планина.

Счет эскроу — это специальный счет для безопасного проведения расчетов. Средства на нем переходят от покупателя к продавцу при наступлении определенных условий, указанных в договоре. В случае с долевым строительством деньги на счете эскроу принадлежат покупателю до момента сдачи дома, права на деньги дольщиков застройщик получает, когда сдает дом. Банк в этой схеме следит за выполнением условий.

Напомним, ранее строение № 42 в Спутнике стало первым домом в Пензенской области, покупка квартир в котором осуществляется с открытием счета эскроу. В этом случае финансовым гарантом сделки также выступил «Сбербанк».

Застройщик строения № 73 — ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на termodom-citystroy.ru), строения № 42 — ООО СЗ «Земстрой» (ooo-zemstroy.ru). Все застройщики входят в строительный холдинг «Термодом».