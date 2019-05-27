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Тренеры в погонах. В Мокшане полицейские открыли спортклуб для детей

27 мая в 14:45 162 просмотра

В поселке Мокшан Пензенской области полицейские открыли спортивные секции. Детей и подростков будут обучать борьбе.

В местном доме культуры прошла встреча со школьниками, где ребятам рассказали о пауэрлифтинге, самбо и вольной борьбе, объяснили, какие качества развивают эти дисциплины, какую пользу приносят для здоровья. В итоге в секции записались 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Одним из инициаторов создания секций выступил начальник ОМВД России по Мокшанскому району подполковник полиции Павел Щеглов, он является трехкратным победителем всемирных игр полицейских и пожарных по жиму лежа и пауэрлифтингу. Тренером по данному виду спорта станет представитель областной федерации, а в секции по единоборствам рассматриваются в качестве наставников мокшанские полицейские.


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