Тренеры в погонах. В Мокшане полицейские открыли спортклуб для детей

В местном доме культуры прошла встреча со школьниками, где ребятам рассказали о пауэрлифтинге, самбо и вольной борьбе, объяснили, какие качества развивают эти дисциплины, какую пользу приносят для здоровья. В итоге в секции записались 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Одним из инициаторов создания секций выступил начальник ОМВД России по Мокшанскому району подполковник полиции Павел Щеглов, он является трехкратным победителем всемирных игр полицейских и пожарных по жиму лежа и пауэрлифтингу. Тренером по данному виду спорта станет представитель областной федерации, а в секции по единоборствам рассматриваются в качестве наставников мокшанские полицейские.