Определились победители пензенского проекта «Культ тела 3. Армия»

Прошел большой финал пензенского проекта «Культ тела 3. Армия». Шесть долгих месяцев курсанты армии похудения боролись с лишним весом, преодолевали препятствия и шли к этому дню. Дню подведения итогов.

Надо отметить, что участникам реалити было, за что побороться. Главный приз проекта — однокомнатная квартира в Городе Спутник. Приз за второе место — путевка на отдых на двоих, за почетное третье место — модный смартфон, а за четвертое — карта на 10 000 рублей от сети продуктовых магазинов. Кроме того, финалистов ждала масса приятных призов от спонсоров.

Финал проекта «Культ Тела 3. Армия» состоялся в культурно-развлекательном центре DOBRO. Участникам, дошедшим до конца, предстояло последнее и, пожалуй, самое ответственное испытание — предстать перед судейской коллегией, в которую вошли представители спонсоров проекта и тренера из залов, где занимались сами армейцы и их соперники.

Напомним, за главный приз боролись не только те из ребят, которые тренировались в группе «спецназ», и принимали участие в съемках, но и «темные лошадки» из группы «взвод». По итогам шести месяцев упорных тренировок, до итогового испытания дошли восемь участников: Юлия Развозжаева, Ольга Лимонова, Ирина Мамелина, Альбина Алешкина, Анна Хухрова, Владимир Новиков, Елена Фокина и Татьяна Кулагина.

На заключительном смотре офицеры Армии похудения должны были продефилировать перед жюри, члены которого оценивали участников по двум параметрам: похудение, то есть количество сброшенных килограммов, и изменение тела в пропорциях. Каждая из категорий оценивалась по пятибалльной системе. Таким образом, максимальная оценка от каждого из членов жюри составляла 10 баллов.

Также учитывались баллы народного голосования. Участник, набравший максимальное количество голосов получал дополнительные очки в свою копилку и мог претендовать на более высокий результат.

Безусловно, в день финала участники испытывали огромный стресс и волновались, словно на первом кастинге, но это ни капли не помешало офицерам достойно показать себя перед членами жюри.

Постепенно атмосфера в зале сменилась с волнительной на домашнюю и финалисты проекта не жалели добрых слов, рассказывая о своей новой, кардинально изменившейся жизни. И это совсем не удивительно! Люди, которые полгода назад лишний раз стеснялись выйти из дома и пройти пару шагов, не только сбросили лишние килограммы, но и полностью изменили собственное мировоззрение.

Помимо изнуряющих тренировок, смены системы питания участники проекта пережили грандиозное путешествие — «Кавказский десант». Жизнь в палатках, преодоление собственных страхов, ежедневные испытания, постоянная борьба за право быть лучшим — коренным образом преобразили жизни курсантов. После поездки на Кавказ ребята настолько закалили свои характеры, что их можно смело называть настоящими офицерами Армии похудения.

Но вернемся к финалу. После совещания членов жюри оценки выставлены. Все готово для оглашения результатов. Победитель определен. Стоит отметить, что итоги голосования внесли определенную интригу. Судейская коллегия вынесла свое решения и финалисты затаили дыхание, ожидая результаты…

Пожалуй, в этой статье мы не будем сообщать имена победителей, ведь многие предсказания и ожидания организаторов проекта и зрителей не подтвердились… Скажем лишь то, что увидеть золотую тройку победителей и живые эмоции участников проекта вы сможете, посмотрев серию реалити (16+) на телеканале «Экспресс» (суббота 10.30, повтор 00.30 и в понедельник 17.00, 22.00) или в официальных группах проекта в соцсетях.

Скоро стартует четвертый сезон «Культа тела» (16+). Новых участников ждут еще более интересные и более сложные испытания. «Культ тела» — проект не о внешности, а об изменении человеческих жизней.