Шесть проектов молодых пензенцев получили гранты

В итоге отобрано шесть лучших проектов участников форума, ребята получат финансовую поддержку на их реализацию.

По 50 тысяч рублей досталось:

— Ульяне Безруковой за проект «Главная роль» (направлен на создание театра для детей, находящихся на длительном лечении в больнице);

— Марии Сергеевой за проект «Мы патриоты» (направлен на популяризацию движения Юнармии, сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны);

— Илье Фомичеву за проект «Студенческий археологический отряд» (направлен на сохранение культурно-исторического наследия Пензы);

— Радмиле Лазько за проект «Региональный кейс» (он позволяет предоставить будущим студентам полную информацию о будущей профессии).

30 тысяч рублей получил Илья Сиркин на реализацию проекта «Мастерская по полному ремонту и восстановлению велотранспорта», 20 тысяч рублей — Владислав Орланов за проект «Образовательная игра «КВАНТОР GAMES» (направлен на развитие научно-технического творчества среди школьников, студентов и молодежи), сообщили в пресс-центре облправительства.