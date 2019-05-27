На ул. Мира при пожаре в доме спасли двух женщин

По данным пресс-службы пожарно-спасательного центра, их сотрудники увидели сильное задымление на четвертом этаже многоквартирного дома. Они остановились, сообщили о происшествии в дежурную часть и вошли в подъезд.

На лестничной площадке между третьим и четвертым этажами спасатели нашли хозяйку квартиры, в которой произошло возгорание. Отмечено, что все было в сильном дыму, лицо и руки женщины были в ожогах, ее эвакуировали. Кроме того, из подъезда вывели ее соседку. Пострадавшим вызвали «скорую помощь».

На место также прибыли пожарные подразделения, они продолжили эвакуацию из горящего дома и потушили огонь.