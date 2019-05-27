Диетолог рассказала aif.ru о популярной диете, которая вызывает подагру и мерцательную аритмию.

Старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи врач-диетолог Юлия Чехонина подчеркнула, что режим питания, предполагающий ограничение в углеводах и употребление большого количества белков, исключительно опасен для здоровья.

«Камнеобразование — одно из осложнений высокобелковой диеты», — сказала она.

По словам диетолога, при таком питании организм «перегружается» пуриновыми основаниями, которые могут стать причиной возникновения подагры. Кроме того, любители подобной еды могут получить мерцательную аритмию.

Специалист добавила, что людям вообще не следует садиться на диеты, а лучше научиться правильно питаться.