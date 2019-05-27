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На Соборной площади завершают укладывать плитку

27 мая в 17:20 118 просмотров

27 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил ход реконструкции Соборной площади.

Глава региона сообщил, что осмотрел объект вместе с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом.

«Выполнен большой объем работ на Соборной площади: завершается укладка плитки, установлены фонари. В соборе начат монтаж полов и декоративных элементов», — написал Иван Белозерцев в Twitter.

Напомним, помимо Соборной площади, будет благоустроена и прилегающая территория. Так, на ул. Кирова установят лестницу, которая будет вести к храму, потом приведут в порядок участок, ограниченный ул. Карла Маркса, Белинского, Лермонтова, Советской — сюда войдут скверы, участок дороги по ул. Московской — от храма до ул. Карла Маркса.

Планируется, что обновление завершится в октябре.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1133013327888752641/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia

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