На Соборной площади завершают укладывать плитку

Глава региона сообщил, что осмотрел объект вместе с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом.

«Выполнен большой объем работ на Соборной площади: завершается укладка плитки, установлены фонари. В соборе начат монтаж полов и декоративных элементов», — написал Иван Белозерцев в Twitter.

Осмотрел вместе с митрополитом ход работ по строительству Спасского кафедрального собора, благоустройству прилегающей территории. Выполнен большой объём работ на Соборной площади: завершается укладка плитки, установлены фонари. В соборе начат монтаж полов и декоративных элементов pic.twitter.com/tZ97pvCzjE — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 27 мая 2019 г.

Напомним, помимо Соборной площади, будет благоустроена и прилегающая территория. Так, на ул. Кирова установят лестницу, которая будет вести к храму, потом приведут в порядок участок, ограниченный ул. Карла Маркса, Белинского, Лермонтова, Советской — сюда войдут скверы, участок дороги по ул. Московской — от храма до ул. Карла Маркса.

Планируется, что обновление завершится в октябре.