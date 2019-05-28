Помогать лучше не словом, а делом. В этом убежден спикер областного форума предпринимателей (16+), один из лучших бизнес-тренеров России Владимир Якуба, который ведет тренинги в уникальном для России формате реалити. Как быстро и эффективно решать проблемы предпринимателей и достойно выходить из сложных ситуаций, он рассказал в интервью ИА «Пенза-Пресс».

— Владимир, сегодня вы — единственный в России ведущий тренингов в формате реалити. Расскажите, чем он уникален, как вы выстраиваете свои выступления?

— Формат реалити означает, что я не просто делюсь опытом, говорю об историях, жизненных ситуациях, но и решаю конкретные вопросы участников. Допустим, вы скажете, что вам нужно позвонить и решить какой-то вопрос. Например, повысили аренду, и я должен сделать так, чтобы ее понизили. Или вас увольняют с работы, а я должен сделать так, чтобы вас оставили. Найти кандидата, выйти на нового клиента. Все абсолютно прозрачно, просто я демонстрирую навыки, которыми сам обладаю. Иначе я могу превратиться в болтуна, который рассказывает истории, а сам в жизни ничего не добился. Я показываю, что можно чего-то добиваться, прямо на выступлениях, это сделаю и сегодня. Нужно как можно больше практики.

— Почему в России формат реалити-тренинга не приживается?

— У каждого — свой формат. Мы разговорились как-то с известным в России спикером Радиславом Гандапасовым, мы периодически выступаем на конференциях вместе. Он сказал: «У тебя — необычный, сложный жанр». И, наверное, «жанр» — это слово, которое более точно подходит. На пензенском форуме выступает множество спикеров, в том числе — по продажам, но некоторые из добрых побуждений не рискуют работать в подобном жанре, потому что опасаются попасть в неудобную ситуацию — так как не знают, кто на том конце провода.

— Наверное, такие ситуации случались и у вас?

— Были, конечно. Но у меня до этого было несколько десятков тысяч звонков и встреч, поэтому я знаю, как выходить из абсолютного большинства ситуаций. И не помню, когда бы я краснел.

Была, например, такая интересная история, когда меня в Липецке попросили позвонить в Тамбов. Липецкая компания занималась металлом. У них был очень сложный клиент в Тамбове, которого они немного подвели. И он им сказал, мол, идите лесом. А клиент был ключевой, и нужно было его вернуть. Это была, наверное, одна из самых сложных ситуаций в моей практике. Как только я позвонил и сказал, что я — из липецкой компании, со мной минут семь или восемь говорили очень грубо. Скажу честно — я таких выражений давно не встречал. Но завершилось все хорошо, в результате где-то на 10-й минуте собеседник спросил: «А вы кто такой вообще в этой компании?» Закончилось тем, что я договорился с ним о повторной встрече, хотя раньше отказывались и не хотели с Липецком больше дел иметь.

Надо просто звонить клиентам. Бывает, обидятся друг на друга и из-за гордости не выходят на связь первыми. И этот момент часто мешает с людьми решать конкретные рабочие вопросы. В бизнесе этого быть не должно, нужно уметь выстраивать взаимоотношения. Позвонил, решил вопрос, а дальше делай со своей гордостью что хочешь.

— Пензенцам тоже наглядно покажете, как решать проблемы в сфере бизнеса?

— Сегодня у нас — три блока: лидерство, продажи и найм. Лидерство — это вопросы коммуникации, самодисциплины, продажи — как выстраивать работу с клиентами, обрабатывать возражения, вести переговоры. А третье, найм, — о том, как находить лучших кандидатов и правильно их отсеивать.

И, конечно, будем решать практические задачи. Приведу еще несколько примеров. Первый — в Екатеринбурге. Участница из зала попросила меня устроить ее на работу в одну из известных компаний. Я познакомился с директором по персоналу, представился студентом вуза, сказал, что у меня есть знакомая, и мы хотим у них работать. И она сказала: «Конечно, приходите на собеседование». Спустя неделю девушка мне написала, что ее взяли на стажировку. Надо былл просто позвонить, все очень просто.

Второй пример — тренинг в Хабаровске. Мужчина занимается производством огурцов, упаковывает их в банки. В других регионах его продукцию берут, а в Харабовске местные сети почему-то брать не хотели. Это проблема производителей, которые не могут правильно донести информацию. Я позвонил при всех и договорился менее чем за две минуты с директором категорийного направления.

— Правда ли, что вы проводили тренинг в тюрьме?

— Да, это так. Как-то меня батюшка одного храма на территории колонии строгого режима в Нижегородской области попросил провести для его послушников небольшое выступление, что я и сделал. Тема была такая — секрет успешной карьеры после выхода с зоны.

Представьте — люди 10−15 лет отсидели, и их нужно как-то в общество вернуть. Ведь человек, который столько лет пробыл в тюрьме, он не знает, как жить в этом мире. Что он сделает? Подойдет ко мне, к вам или еще к кому-то, попросит закурить и, не услышав правильный ответ, причинит какой-то вред, благодаря которому вернется обратно в тюрьму. Я обучал их, как устроиться на работу. Дай Бог, объяснил правильно.

Один из главных советов, которые я дал, — системно рассказывай о том, что ты умеешь, а не где ты был. Помню одного парня из Дзержинска, который в 19 лет сел, в 31 год вышел. Он — сварщик. И я ему сказал: «Рассказывай, что разбираешься в двух видах сварки, варишь четыре вида деталей, и так далее. Да, ты 12 лет был в местах не столь отдаленных, но ты — специалист. Тебе не будут платить 60 тысяч, но 15−20 — для начала это хорошо». Тогда выше шансы, что работодатель примет тебя, со временем ты хорошо себя зарекомендуешь и вольешься в нормальную жизнь.

— Расскажите о вашем опыте участия в телевизионном реалити-шоу «Кандидат» с участием крупного бизнесмена Владимира Потанина. Чем вы занимались в то время, почему решили стать участником?

— Моя знакомая сказала мне: «Володя, ты — славный парень, мне кажется, тебе надо подать заявку, на телевидение пойти». Я в тот же вечер пришел, в интернете нашел сайт и подал заявку. Я тогда работал в кадровом агентстве консультантом по подбору персонала и одновременно — менеджером по продажам. Мне перезвонили, пригласили на собеседование, я тогда жил в Нижнем Новгороде. Прошел там собеседование, потом — в Москве, и стал участником реалити-шоу. Из 12 тысяч кандидатов отобрали 16 человек: восемь мальчиков и восемь девочек. В процессе программы кого-то увольняли, меня тоже, примерно в середине программы.



— На вашем официальном сайте отмечается, что вы много путешествуете, на счету у вас — 114 городов, как российских, так и зарубежных. А в Пензе вы уже не в первый раз?

— В Пензе — уже в четвертый. Причем сейчас все так необычно складывается: Пенза — это же родина Михаила Лермонтова, а сегодня вечером я улетаю в Пятигорск, где завтра проведу выступление, это другая его родина.

— Правда ли, что у вас есть какие-то родственные связи здесь?

— Да, представляете, в соседнем доме с Лермонтовской библиотекой, где проходит форум, живут близкие родственники моей супруги!

— Давайте поговорим про поиск кадров. Вас называют одним из лучших хедхантеров в России. В чем секрет успешного подбора персонала? И как сегодня соотносится количество вакансий и резюме на рынке труда?

— По поводу хэдхантера — это в одном журнале промелькнуло несколько раз, с тех пор об этом говорят. Кстати, хэдхантер — специалист, который не просто нанимает людей, а напрямую выходит на любого и переманивает из одной организации в другую. Немного переформулирую ваш вопрос — могу сказать, что сегодня происходит с наймом. Есть два тренда. Первый — люди становятся более мобильными, им больше интересна сама работа, нежели уровень зарплаты. Это значит, что кандидатам на вакансию нужно продавать именно функцию красиво, эффектно. Чтобы они хотели заниматься именно этим. А второй тренд — это удаленная работа. У меня сейчас команда, которая работает в разных городах и разных странах, выполняет проекты удаленно.

— Какой совет вы можете дать тому, кто хочет трудоустроиться? Как максимально удачно презентовать себя работодателю?

— Если вы хотите устроиться на работу, но нужно устраиваться, а не ждать чего-то. Если бы я был студентом или выпускником вуза, я бы сделал две вещи: составил бы красивое резюме и напрямую звонил бы в компании, которые мне интересны. Будьте настойчивыми, тогда у вас будет больше выбора. Иначе вы полагаетесь только на везение, ограничиваясь тем, что лежит на поверхности и само идет в руки. Зачем, если вокруг — столько возможностей?