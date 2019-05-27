Малышка страдает. Пензенцы рассказали о котенке с поврежденной шеей

«У Брошки нет ничего заразного, но картину это не скрашивает. Похоже, что малышку скинули с высоты. Чудом она осталась жива, но повалила шею, а вернее один из позвонков шейного отдела. Вследствие удара котенок также заработал рану в районе носа, там все воспалено и очень болит. Мы заметили, что ведет себя Брошка очень нервно, явно выражен болевой синдром. Вчера киску осмотрел невролог и выявил сильную головную боль.

Ветеринар выяснил, что у малышки атланто-аксиальная нестабильность, это означает, что первый и второй позвонок повреждены, из-за этого — хрусты в шее и головная боль», — рассказали волонтеры в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра «Питомец» просят пензенцев обратить внимание на эту пушистую малышку, возможно, кто-то захочет взять ее на передержку или стать для нее любящим хозяином, который сможет вылечить котенка. Узнать о том, как это сделать, можно здесь.