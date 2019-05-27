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Пенсионерку из Земетчинского района лишили почти 200 тыс. руб

27 мая в 17:46 74 просмотра

78-летняя жительница Земетчинского района Пензенской области обратилась с заявлением в полицию.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщина указала, что неизвестный вытащил оконное стекло и залез через проем в жилище. Злоумышленник похитил 192 тысячи рублей. Дело происходило в селе Гоголев-Бор.

На место выехали полицейские, они опросили соседей пенсионерки в поисках возможных очевидцев содеянного. В итоге удалось обнаружить подозреваемого, им оказался 25-летний житель Рязанской области. Мужчина признался во всем.

По факту кражи возбудили уголовное дело, гостю Пензенской области грозит до шести лет лишения свободы.


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