В Пензе обкатали технологию «фейковых» забастовок?

Несколько дней в центре внимания всей страны «итальянская» забастовка на областной станции скорой медицинской помощи. Что это такое, выяснял корреспондент ИА «Пенза-Пресс».

В конце прошлой недели некий московский профсоюз медиков «Действие» заявил о проведении в Пензе акции под названием «итальянская» забастовка или иначе «работы по инструкции».

Звучное слово

Минздрав Пензенской области сегодня опроверг информацию о том, что на станции происходит что-либо нестандартное. Как сообщили в ведомстве, она работает в штатном режиме.

Иначе и быть не могло. Потому что официально никакой забастовки нет, но есть громкий термин, привлекший внимание миллионов.

В ТК РФ есть статья, регулирующая проведение забастовок. В соответствии с ней, под забастовкой следует понимать временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. Процедура объявления и проведения забастовки также четко регламентирована трудовым законодательством. Таким образом, перед проведением забастовки, протестующим необходимо объявить об этом руководителям, провести ряд конференций и трудовых собраний.

А вот проведение «итальянских» забастовок никак не регламентируется российским трудовым законодательством, то есть по сути ее не существует, как не существует и ответственности за ее проведение.

Технологии в действии

Московский профсоюз пытался провести аналогичные «забастовки» в ряде регионов России. В Москве и не только попытка полностью провалилась. Громкие заявления в СМИ, красивые лозунги и широкие пиар-кампании — те инструменты, что традиционно используются в политике и бизнесе. Безусловно, инициаторы получат свои «бонусы», но что получат пензенские фельдшеры и врачи?

Медики и политика

«Ситуация с новостями о забастовке на станции скорой помощи встревожила, необходимо разобраться в ситуации и рассмотреть требования, которые высказаны, взвесить действия всех сторон: администрации учреждения, минздрава, сотрудников. Мне известно, что определенные шаги до забастовки уже сделали профсоюз работников здравоохранения области и администрация учреждения. С учетом всех «но» считаю неприемлемым объявлять забастовки в медицинских учреждениях, а тем более на [станции] скорой помощи. Врач — это не обычная профессия, от его работы зависят жизни других людей», — прокомментировал известный врач, заместитель председателя областного Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.

ИА «Пенза-Пресс» продолжает следить за тем, как развивается ситуация.