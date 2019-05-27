На пензенский бизнес-форум приехали десять спикеров из Москвы (видео)

В Пензе стартовал традиционный «Форум предпринимателей Пензенской области» (16+). Он стал девятым по счету. В этот раз в нем приняли участие свыше 1000 представителей малого и среднего бизнеса, специалисты регионального министерства образования и правительства, а также известные спикеры из Москвы, которые провели мастер-классы, лекции и семинары.

В 2019 году форум посвятили реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Главными темами стали акселерация субъектов бизнеса, то есть их ускоренный рост, а также финансовая поддержка.

«Если говорить про новые меры поддержки, то мы будем оказывать помощь компаниям, которые осуществляют свою деятельность на территории моногородов — Заречный, Никольск, Мокшан и Сердобск и занимаются социалкой. Также будем докапитализировать гарантийный фонд «Поручитель» на 230 миллионов рублей, что позволит предпринимателям воспользоваться микрозаймами, которые с этого года составят не три, а пять миллионов», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Для участников форума открыты пять дискуссионных площадок, а еще проходят мастер-классы, лекции, тренинги, в том числе — от федеральных спикеров. Это новшество девятого форума. Так, председатель комитета московской торгово-промышленной палаты Екатерина Скареднова-Вайс рассказала о том, как покупать франшизу, на что при этом обращать внимание и как привлечь на это инвестиционные средства. Еще один спикер из Москвы, руководитель специальных образовательных проектов Игорь Носов рассказал слушателям из числа предпринимателей-новичков о том, с чего начать стартап.

«Ребята уже сыты историями успеха и должны понимать, что каждый бизнесмен встречается с провалами, поэтому есть целые технологии, рассказывающие как найти силы, и выходить из таких ситуаций», — сказал он.

Перед пензенскими предпринимателями выступил также один из самых известных бизнес-тренеров страны Владимир Якуба. Он является автором десятка книг, посвященных продажам, лидерству и управлению персоналом.

«Мне необходимо объяснить им, как быть лидером с точки зрения коммуникаций, переговоров, общения, как развиваться, как нанимать команду, ведь один в поле не воин. Поэтому нужно правильно находить нужных людей, а не случайных», — отметил Владимир Якуба.

На форум в 2019 году приехали десять спикеров из Москвы, а участниками стали более 1000 представителей пензенского бизнеса. Среди тем, которые они обсудили на площадках — личная эффективность, технологии успеха, подбор кадров и продажи, ведение переговоров.

«Второй раз на этом форуме, и в этот раз хочу отметить, что темы стали гораздо интереснее. Пришли всем коллективом. Менеджеры по продажам пошли на тренинг по своему направлению, а я была на «Личной эффективности», — рассказала представитель рекламного агентства Юлия Калашникова.

«В 2019-м, конечно, форум более яркий за счет того, что присутствуют федеральные спикеры, тренеры, которые дают прикладную информацию. Это очень хорошая площадка для того, чтобы встретиться со старыми партнерами, обсудить новые тренды, а также познакомиться с потенциальными новыми», — сказал генеральный директор мебельной компании Руслан Салихов.

«Мы с коллегами ежегодно принимает участие в этом форуме. Я представляю направление продаж, поэтому очень полезно услышать что-то новое об этом», — сказала представитель компании по производству биологически активных добавок Кристина Погодина.

Форум будет работать два дня. 28 мая площадки откроются в 9.00. Ожидается, что в дискуссии, посвященной развитию предпринимательства, примет участие губернатор Иван Белозерцев, сообщает телеканал «Экспресс».