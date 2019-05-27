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Пензенская область примет международный форум «Инженеры будущего-2020» (видео)

27 мая в 20:18 152 просмотра
«Инженеры будущего-2020» (18+). Конкурсной площадкой может стать база отдыха «Чистые пруды». Возможность проведения мероприятия в Пензе обсудили на одном из крупнейших предприятии региона, работающего в сфере электронно-вычислительной техники.

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Пензенская область готовится принять крупный международный промышленный форум для молодежи «Инженеры будущего-2020» (18+). Конкурсной площадкой может стать база отдыха «Чистые пруды». Возможность проведения мероприятия в Пензе обсудили на одном из крупнейших предприятии региона, работающего в сфере электронно-вычислительной техники.

Уже в 2020 году Пензенский регион может стать площадкой для обучения, обмена опытом для сотен молодых промышленников со всей России. Область претендует на право проведения международного молодежного форума «Инженеры будущего-2020». В том, что Пензенская область — достойный вариант, организаторы не сомневаются. В регионе есть главное — профессионалы, которые могут поделиться полезными знаниями.

«В 2019 году был еще больший ажиотаж с точки зрения места проведения форума. По результаты, которые продемонстрировало региональное отделение, конечно, с поддержкой губернатора, видно, как растет предприятие», — сказал вице-президент общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенев.

Предварительная договоренность о проведении форума в Пензенской области уже достигнута. После подписания соглашения с «Союзом машиностроителей России» начнется основная подготовка.

«Инженеры будущего» — это масштабная образовательная площадка для сотен молодых специалистов, ученых, студентов из России и других стран мира в возрасте от 20 до 35 лет. Пензенскому региону столь масштабное событие дает возможность не только блеснуть собственными молодыми кадрами, но и промышленными площадками и мощностями.

«Безусловно, любое такое мероприятие встряхиваем в хорошем смысле участников, и позволяет продемонстрировать возможности, которые есть у Пензенской области. Как сказал Владимир Владимирович Гутенев, вместе с таким форумом, как правило, в регион приходят инвестиции, а нам сейчас нужно очень за них бороться», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Форум 2019 года пройдет в Оренбургской области. Впервые для участия в конкурсе и работе площадок от Пензенской области собрали целую делегацию. В ее составе работающие специалисты и студенты, подающие большие надежды. На конкурс пензенцы отправятся в середине лета. Форум «Инженеры будущего» пройдет со 2 по 13 июля, сообщает телеканал «Экспресс».


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