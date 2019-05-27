Пензенский хоккеист рассказал о трудностях при переезде в США (видео)

Пока на просторах интернета не так много нарезок с его голами на американском льду. Чаще можно найти видео, где молодой хоккеист — в форме молодежной сборной страны. Клим Костин уехал за океан два года назад. Тогда ему было всего 18 лет. На драфте [процедура выбора профессиональными командами игроков, не имеющих активного контракта ни с одной командой в лиге] его выбрал клуб «Сент-Луис Блюз». За новую команду он пока выступал только на предсезонных турнирах, большую часть времени проведя в фарм-клубе. Но сам хоккеист считает, что это только начало, ведь период адаптации в новой для себя стране уже позади и теперь можно сконцентрироваться на игре, тем более что заокеанский хоккей сильно отличается от нашего.
«Маленькие площадки, больше скорости, постоянный контакт с соперников, мало времени, чтобы подумать, куда дать передачу. Пару месяцев было тяжело сначала, непривычно», — рассказал он.
Даже в отпуске Клим Костин не перестает поддерживать форму. Приехав в Пензу, он сразу начал тренироваться с составом «Дизелиста». Помогает и то, что с большинством игроков он уже давно знаком. Встретился игрок и со своими тренерами. Его первым наставником был Вячеслав Максимов. Именно он учил азам хоккея четырехлетнего мальчишку.
«Тут нужен характер, внутренний стержень, у него он есть. Активный мальчишка был, сразу было видно. А неудачи у всех случались, они еще тогда ничего не умели», — рассказал он.
В Пензе Клим Костин пробудет недолго. Через несколько дней он отправится в Москву, после чего вернется в США, сообщает телеканал «Экспресс».