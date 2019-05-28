Белозерцев: Чиновники должны оперативно реагировать на проблемы предпринимателей
В центре Пензы идет масштабная стройка. Что это будет?
Пензенская станция скорой помощи работает в штатном режиме — Атякшев
Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи
Наши новости
Россиянам рассказали, как выбрать правильное мороженое
В России могут запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей
Жесткие диеты могут вызвать подагру — диетологи
В России снова будут принимать бутылки
Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии
Россия готовится к матчу за «бронзу» ЧМ по хоккею
В России намерены отменить возрастную маркировку на книги
Есть и не толстеть. Диетологи назвали безопасную дозу сахара в день
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Поступить в вузы без экзаменов смогут более 2000 участников олимпиад

В России планируют отменить требования к бизнесу времен СССР

28 мая в 08:34 184 просмотра
, принятых в советские времена. Об этом сообщают «Известия».

" data-title="В России планируют отменить требования к бизнесу времен СССР — Пенза-пресс, рунет за день">

Правительство планирует в 2021 году отменить действие требований к бизнесу, принятых в советские времена. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующие проекты постановлений могут быть подготовлены уже в этом году.

В Советском Союзе работало много государственных предприятий сферы услуг — общепита, парикмахерских, для которых и разрабатывались требования, действующие до сих пор. Однако многие из них только вредят современным предпринимателям.

В интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов говорил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает 9000. Например, еще с времен СССР сохраняется требование о том, сколько полосок должно быть на батоне.

Ущерб для предпринимателей оценить невозможно. Но ежегодно после появления системы оценки регулирующего воздействия, блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на 150 млрд рублей в год.

В то же время полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР, сохранят и объединят в новом нормативно-правовом акте.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...