В России планируют отменить требования к бизнесу времен СССР

Правительство планирует в 2021 году отменить действие требований к бизнесу, принятых в советские времена. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующие проекты постановлений могут быть подготовлены уже в этом году.

В Советском Союзе работало много государственных предприятий сферы услуг — общепита, парикмахерских, для которых и разрабатывались требования, действующие до сих пор. Однако многие из них только вредят современным предпринимателям.

В интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов говорил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество нормативно-правовых актов, которые их устанавливают, превышает 9000. Например, еще с времен СССР сохраняется требование о том, сколько полосок должно быть на батоне.

Ущерб для предпринимателей оценить невозможно. Но ежегодно после появления системы оценки регулирующего воздействия, блокируется принятие документов с потенциальными издержками для бизнеса на 150 млрд рублей в год.

В то же время полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР, сохранят и объединят в новом нормативно-правовом акте.