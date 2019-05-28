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Ремонт ул. Чкалова должны завершить до конца июля

28 мая в 09:17 210 просмотров
, живущие на ул. Чкалова, жалуются на трудности с выездом на улицу из-за высокого бортового камня. На место выехал мэр Виктор Кувайцев.

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Пензенцы, живущие на ул. Чкалова, жалуются на трудности с выездом на улицу из-за высокого бортового камня. На место выехал мэр Виктор Кувайцев.

На данной улице в настоящее время идут работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые бордюры там установили накануне, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Подрядная организация работает не первый год, специалисты хорошей квалификации, современная техника, но в период монтажа возникли сложности с выездом — большой перепад со стороны дворовых территорий, в ближайшее время это будет ликвидировано — параллельно дороге у нас обустраивается тротуар, его уровень и уровень выезда будут выведены под более высокую отметку», — пояснил Виктор Кувайцев.

В пресс-службе пояснили, что высота бортового камня обусловлена необходимостью отвода воды с проезжей части и направления ее с проезжей части в сторону ливнеприемников. Мэр нацелил подрядчика на более активное общение с местными жителями, чтобы учитывать их пожелания.

Чтобы обеспечить проезд транспорта, в некоторых местах возле высоких бордюров отсыпят асфальтовую крошку.
Кроме того, по проекту реконструкции улицы предусмотрено обустройство здесь стоянки на 135 машин. Все работы планируют завершить до 30 июля.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otreagiroval_na_obrashchenie_zhiteley_ulitsy_chkalova/

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