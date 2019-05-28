Россиянам рассказали, как выбрать правильное мороженое

В первую очередь, надо обратить внимание на этикетку.

«Согласно ГОСТу, в основу мороженого закладывают молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца», — отмечают эксперты.

Причем, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество, молока должно быть более 40%. Если же в составе есть пальмовое масло, то продукт — молокосодержащий. Он должен стоить дешевле.

Специалисты утверждают, что выбрать мороженое без стабилизаторов не получится, потому что они помогают ему держать форму. Безопасны для здоровья альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия.

Также качественное мороженое имеет равномерный цвет, кристаллики льда свидетельствуют о том, что продукт повторно замораживали.