ИА «Пенза-Пресс» в связи с событиями на областной станции «Скорой медицинской помощи», где часть сотрудников накануне сообщила о проведении так называемой «итальянской» забастовки, предполагающей работу строго по регламенту, собрало комментарии и мнения экспертов.

Заслуженный врач РФ Юрий Алпатов в интервью нашему корреспонденту отметил, что предметом особой заботы государства и общества являются обеспечение, сохранение жизни и здоровья граждан.

«Профессия врача — самая нужная и гуманная, поскольку нет ничего на свете ценнее жизни. От деятельности людей нашей профессии зависят человеческие судьбы. Порой малейшее промедление в принятии решении и оказании своевременной квалифицированной помощи может вызвать не только осложнение в течении заболевания, но и летальный исход у пациента. […].

Поэтому в решении поставленных вопросов сотрудниками Пензенской областной станции скорой помощи важно взвешенно определить сроки и возможности выхода из этой ситуации. Нет нерешаемых вопросов, нужен диалог и заинтересованность всех сторон, а забастовка — это не решение проблемы», — прокомментировал Юрий Алпатов.