Заслуженный врач РФ Юрий Алпатов в интервью нашему корреспонденту отметил, что предметом особой заботы государства и общества являются обеспечение, сохранение жизни и здоровья граждан.
«Профессия врача — самая нужная и гуманная, поскольку нет ничего на свете ценнее жизни. От деятельности людей нашей профессии зависят человеческие судьбы. Порой малейшее промедление в принятии решении и оказании своевременной квалифицированной помощи может вызвать не только осложнение в течении заболевания, но и летальный исход у пациента. […].
Поэтому в решении поставленных вопросов сотрудниками Пензенской областной станции скорой помощи важно взвешенно определить сроки и возможности выхода из этой ситуации. Нет нерешаемых вопросов, нужен диалог и заинтересованность всех сторон, а забастовка — это не решение проблемы», — прокомментировал Юрий Алпатов.