Белозерцев: Чиновники должны оперативно реагировать на проблемы предпринимателей
В центре Пензы идет масштабная стройка. Что это будет?
Пензенская станция скорой помощи работает в штатном режиме — Атякшев
Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи
Наши новости
В Пензенской области намерены увеличить число туристических предприятий
Белозерцев призвал чиновников самим предлагать помощь аграриям
Пензенская станция скорой помощи работает в штатном режиме — Атякшев
Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи
В Пензе установят мемориальную доску заслуженному мелиоратору
Мужчина пытался проникнуть в Заречный, затерявшись среди машин
Ремонт ул. Чкалова должны завершить до конца июля
Сломана лапка. Пензенские волонтеры спасают крошечного котенка
В Пензе решили вопрос с зарплатой работников «скорой»
В Александровке приступили к восстановлению родника «Гремучий ключ»

Губернатор поздравил пензенских пограничников с праздником

28 мая в 10:15 162 просмотра

28 мая в России отмечают День пограничника. Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с праздником.

«Во все времена защита священных рубежей нашей великой Родины была и остается важнейшим залогом национальной безопасности. Воин-пограничник неизменно служит олицетворением мужества, самоотверженности и стойкости, верности долгу и присяге», — сказано в поздравлении.

Иван Белозерцев отметил, что подвиги отважных героев-пограничников навсегда останутся в памяти народа.

«Заветам прославленных ветеранов верны молодые российские солдаты и офицеры. Вы находитесь на переднем крае борьбы с международными террористическими угрозами и вызовами, наркобизнесом, нелегальной миграцией, контрабандой. И достойно справляетесь с такими ответственными задачами», — добавил он.

Губернатор пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой и дальнейших успехов в служении Отчизне, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/161247/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...