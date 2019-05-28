Губернатор поздравил пензенских пограничников с праздником

28 мая в России отмечают День пограничника. Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с праздником.

«Во все времена защита священных рубежей нашей великой Родины была и остается важнейшим залогом национальной безопасности. Воин-пограничник неизменно служит олицетворением мужества, самоотверженности и стойкости, верности долгу и присяге», — сказано в поздравлении.

Иван Белозерцев отметил, что подвиги отважных героев-пограничников навсегда останутся в памяти народа.

«Заветам прославленных ветеранов верны молодые российские солдаты и офицеры. Вы находитесь на переднем крае борьбы с международными террористическими угрозами и вызовами, наркобизнесом, нелегальной миграцией, контрабандой. И достойно справляетесь с такими ответственными задачами», — добавил он.

Губернатор пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой и дальнейших успехов в служении Отчизне, сообщили в пресс-центре облправительства.