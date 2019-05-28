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В Пензе установят мемориальную доску заслуженному мелиоратору

28 мая в 10:27 144 просмотра

31 мая в Пензе состоится установка мемориальной доски заслуженному мелиоратору РСФСР Крышову Ивану Митрофановичу.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Мероприятие (0+) состоится в 11.00 около дома № 82 на улице Московской. Открытие мемориальной доски приурочено ко Дню мелиорации, в этом году его отмечают 2 июня.

Иван Митрофанович Крышов является выдающимся организатором строительства мелиорации в Пензенской области. Он — известный ученый, Заслуженный мелиоратор РСФСР, технических наук, профессор.

Мелиоратор, — это специалист по благоустройству территорию. Мелиорация — комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.019035%2C53.197086&panorama%5Bdirection%5D=336.037790%2C8.514984&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.017475%2C53.195459&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C59.311269&source=serp_navig&z=16

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