Белозерцев: Чиновники должны оперативно реагировать на проблемы предпринимателей

«Я всегда говорил, что буду действовать в отношении поддержки предпринимательства Пензенской области. Это главная задача власти любого уровня. На встрече с президентом я гордо докладывал, что доля малого и среднего бизнеса в ВРП в Пензенской области составляет более 30%. Нужно, чтобы она росла, для этого необходимо достойное финансирование, надо поддерживать хорошие кадры», — отметил глава региона.



Иван Белозерцев подчеркнул, что власть должна оперативно реагировать на проблемы бизнеса в районах и муниципалитетах.



«Чиновники у нас находят какие-то другие дела, назначают встречи через месяц-два. Такого быть не должно. В течение суток-двух должны найти возможность встретиться, найти решение по поддержке. Такой подход должен быть, тогда будет меняться ситуация. Найдут тысячу причин, чтобы не помочь, перестраховываются. И люди уходят создавать бизнес в другие регионы», — сказал губернатор.



Напомним, сейчас в регионе работает свыше 47 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, их количество с начала 2019 года увеличилось на 747. В этой сфере трудятся более 162 тысяч человек. Однако, по словам Ивана Белозерцева, часть из них — «в серой зоне».



«Идет потеря налогов, это тормозит развитие инфраструктуры. Один платит налоги, а другой — нет. Для того, кто не платит, получаются, по существу, более льготные условия. Такое положение дел надо менять. Здесь нужно вместе работать власти, налоговым структурам, общественным организациям, чтобы все было по закону», — подчеркнул он.



Также губернатор добавил, что надо больше привлекать бизнес к строительству школ, детсадов и других объектов соцкультбыта.