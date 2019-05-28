Белозерцев призвал чиновников самим предлагать помощь аграриям

Жители Пензенской области плохо информированы о формах господдержки сельскохозяйственным кооперативам. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев в ходе форума предпринимателей 28 мая.

По словам главы региона, это серьезное упущение со стороны глав районных администраций.

«Суммы поддержки предпринимателей — от 3 до 20 млн рублей. В Сосновоборском районе — девять заявок. Людей сопровождают, они организуют бизнес. Где главы администраций других районов? Вы за свое население должны бороться, генерировать предложения, встречаться, а не ждать, когда к вам придут.

Ко мне на прием в районы приходят молодые люди с высшим образованием, которые остались в селе, просят о поддержке для создания бизнеса. Вы должны сами им предлагать помощь! С грантовой поддержкой правительства Пензенской области. Прошу глав муниципальных образований обратить на это внимание», — сказал Иван Белозерцев.



Министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков отметил, что система господдержки постоянно расширяется и меняется. Так, в прошлом году было 232 млн руб. средств поддержки, в 2019-м сумма выросла до 270 млн рублей.

«Тенденция будет продолжаться. Расширятся и направления деятельности. Наши пчеловоды могут получить гранты, восемь заявок у нас есть, рассмотрим их 30−31 мая. Для крестьянско-фермерских хозяйств теперь есть защищенный лимит льготного кредитования, который будет действовать весь год. Они могут в любой момент обратиться за кредитом, и под него будет свободный лимит», — рассказал он.

Также Андрей Бурлаков сообщил о проекте «Агростартап». Его участников может стать любой гражданин России, в начале августа будет объявлен конкурс, куда можно будет подать пакет документов. 10% от заявленных средств обеспечивает сам предприниматель, а остальное — субсидии, размер гранта составит от 3 до 4 млн рублей.

Губернатор Пензенской области отметил, что самые активные предприниматели — в Городищенском, Мокшанском, Сосновоборском и Пензенском районах.

«Главы других районов чего сидят, вам некого поддержать, нет проектов? Лишь бы отсидеться. Деньги должны идти на поддержку всей Пензенской области», — заявил он.



Иван Белозерцев попросил Андрея Бурлакова внимательно подходить к поддержке эффективных, рентабельных проектов.