Жителей России будут обследовать по новым правилам

Так, в стране усилят профилактическое направление в работе поликлиник. В ближайшие два года проведут диспансеризацию и осмотры всех граждан, после чего для каждого определят группу здоровья.

Отмечается, что при наличии хронических заболеваний людей будут помещать под наблюдение. Они будут проходить диспансеризацию несколько раз в год. При этом о планирующемся визите к врачу будут напоминать либо медики, либо страховые компании.

Изменения также коснутся и страховых компаний. Теперь они обязаны обрабатывать все жалобы пациентов и назначать проверку медуслуг, которые вызвали у граждан сомнения.