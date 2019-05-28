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Жителей России будут обследовать по новым правилам

28 мая в 12:36 208 просмотров
, сообщают «Известия».

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В России изменили правила обязательного медицинского страхования, сообщают «Известия».

Так, в стране усилят профилактическое направление в работе поликлиник. В ближайшие два года проведут диспансеризацию и осмотры всех граждан, после чего для каждого определят группу здоровья.

Отмечается, что при наличии хронических заболеваний людей будут помещать под наблюдение. Они будут проходить диспансеризацию несколько раз в год. При этом о планирующемся визите к врачу будут напоминать либо медики, либо страховые компании.

Изменения также коснутся и страховых компаний. Теперь они обязаны обрабатывать все жалобы пациентов и назначать проверку медуслуг, которые вызвали у граждан сомнения.


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