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В Пензе благоустроят 35 дворов

28 мая в 13:12 200 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на совещании обсудил предстоящие работы по благоустройству дворов.

«Реализация программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Пензы на 2018−2022 годы» позволит нам сделать еще 35 дворов комфортными и благоустроенными, с хорошим покрытием, детскими и спортивными игровыми площадками. Это не только организация общего жилого пространства — участие в процессе принимают жители, что способствует формированию ответственного отношения к общему имуществу», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Завершить работы по благоустройству дворов планируют до сентября 2019 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.


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