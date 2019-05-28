В Пензе благоустроят 35 дворов

«Реализация программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Пензы на 2018−2022 годы» позволит нам сделать еще 35 дворов комфортными и благоустроенными, с хорошим покрытием, детскими и спортивными игровыми площадками. Это не только организация общего жилого пространства — участие в процессе принимают жители, что способствует формированию ответственного отношения к общему имуществу», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Завершить работы по благоустройству дворов планируют до сентября 2019 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.