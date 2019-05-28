Пензенский надзиратель сам пополнит ряды заключенных

По делу установлено, что младший инспектор группы надзора договорился с осужденным, что будет передавать ему запрещенные в колонии предметы — мобильные телефоны и зарядники к ним — за вознаграждение. Всего было совершено семь сделок на сумму 145 тысяч рублей.

Работник учреждения предоставил данные своей банковской карты осужденному, а тот просил перечислить на нее деньги гражданку, находящуюся на свободе. Отмечено, что женщина не догадывалась, что совершает что-то противозаконное. Она же передавала гаджеты сотруднику колонии, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В итоге преступная схема раскрылась. Пензенец раскаялся в содеянном. В итоге он отправится в колонию общего режима на полтора года, также в течение двух лет ему нельзя будет занимать определенные должности.

Приговор не вступил в законную силу.