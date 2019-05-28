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Мужской праздник. Ученые рассказали, как побороть перепады настроения у женщин

28 мая в 14:11 152 просмотра
, как предотвратить перепады настроения, которые возникают у женщин в период предменструального синдрома (ПМС), сообщает «Российская газета».

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Специалисты рассказали, как предотвратить перепады настроения, которые возникают у женщин в период предменструального синдрома (ПМС), сообщает «Российская газета».

По мнению специалистов, помочь может добавление в рацион магния. Так, ежедневный прием 250−400 миллиграммов магния способствует уменьшению боли в груди, тяги к сладкому, а также является профилактикой увеличения веса, головных болей и нервозности в этот период. Помимо этого, употребление магния приводит к легкому расслаблению и хорошему сну.

Магний содержится в кунжуте, пшеничных отрубях, семечках подсолнуха и тыквы, кешью, гречихе, кедровом орехе, черных бобах, авокадо, арахисе, горьком шоколаде, фисташках, грецком орехе и др.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/photos/woman-sad-depression-headache-2609115/

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