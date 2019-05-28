Пензенцы обманули волонтеров, подбросив им кошку с серьезной травмой

«Нам позвонили в прошлое воскресенье со словами «ну пожалуйста, помогите-спасите, выручайте, всего на недельку приютите кошку». На неделю! Это важная информация, по-другому мы бы отказали, так как места ограничены.

Итак, привозят нам кошку. Сидит она, сидит, есть просит, а еще вся кривая и косая. Смотрим мы на это пару дней и везем малышку на рентген. Оказалось, что у кошки перелом таза, записываем ее на операцию и ждем воскресенья, чтобы отдать рентген и передать информацию хозяевам, но за кошкой никто не пришел. Нас обманули, воспользовались отзывчивостью и добротой», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

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