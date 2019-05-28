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Тина Канделаки в пижаме с глубоким декольте поздравила брюнеток

28 мая в 15:27 56 просмотров

Телеведущая Тина Канделаки поздравила темноволосых жительниц России с праздником брюнеток.

Звезда опубликовала фотографию на своей странице в Instagram. На снимке она позирует в темно-синей пижаме с грубоким декольте и бокалом вина.

«Дорогие брюнетки России! Сегодня наш праздник. Думаю, что у каждой из нас был момент неприятия собственной внешности. Я долгое время была недовольна тем, что у меня черные волосы, глаза и брови, а также смуглая кожа. Неудивительно, что во сне я была длинноногой блондинкой.⠀

Мечта сбылась через 23 года, когда родилась моя дочь Мелания. С очень красивым сочетанием темно-русых волос и голубых глаз, она стала абсолютной моей противоположностью. Впрочем, и она в один момент покрасилась и стала отчаянной шатенкой.⠀

Несмотря на то, что клише о противостоянии двух идеалов — брюнеток и блондинок — все еще живо, мы живем в мире фантастического прогресса, где цвет волос, глаз и параметры фигуры являются предметом произвольного выбора человека. ⠀

Пока мы не перешли к биологическому программированию внешности на этапе зачатия, я предлагаю радоваться естественной красоте, которой наградила нас и наших детей природа. С праздником, дорогие брюнетки! А любимым блондинкам скажу: когда мы становимся вами, это слишком сильно бросается в глаза, а вот вы можете стать нами в любой момент», — отметила Тина.

Поклонники в комментариях присоединились к поздравлению звезды и отметили, что ей идет быть брюнеткой.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/tina_kandelaki/

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