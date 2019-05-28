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В Пензе пенсионный фонд запасается средствами индивидуальной защиты

28 мая в 15:57 118 просмотров

Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда РФ в Пензенской области определил поставщика более 100 фильтрующих самоспасателей.

Согласно данным портала госзакупок, аукцион выиграло ООО «Лепесток». Оно предложило 146 614,15 руб., это меньше, чем вариант ООО «Навигатор-Т» (148 083,60 руб.). Начальная цена контракта равнялась 293 890,73 руб. Источник финансирования — средства Пенсионного фонда России.

Пермская компания должна поставить Центру по выплате пенсий 119 самофильтрующих самоспасателей (относятся к категории защитных головных уборов). Если верить официальному сайту организации, то выглядеть они будут приблизительно так:

По условиям контракта, самоспасатели должны доставить в Пензу в течение 10 дней после заключения контракта.

Самоспасатель — средство индивидуальной защиты органов дыхания и иногда зрения человека. Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%84-1539474/

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