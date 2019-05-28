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В Заречном пояснили ситуацию с туалетами без дверей в школе

28 мая в 15:36 164 просмотра
, что в школе № 226 города Заречного Пензенской области сняли двери на время проведения ЕГЭ. Якобы таким образом учеников лишили возможности запереться в кабинке и списать. Ситуацию прокомментировал департамент образования ЗАТО.

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В социальных сетях распространилась информация о том, что в школе № 226 города Заречного Пензенской области сняли двери на время проведения ЕГЭ. Якобы таким образом учеников лишили возможности запереться в кабинке и списать. Ситуацию прокомментировал департамент образования ЗАТО.

Данные сообщения назвали недостоверными.

«С 24 мая в школе проводился плановый ремонт дверей в кабинках туалетов. На время ремонта двери снимаются, а после восстановления испорченного крепежа устанавливаются на прежнее место. 27 мая были отремонтированы санитарные комнаты третьего и четвертого этажей. 28 мая будет проведен ремонт дверей первого и второго этажей», — сообщили в департаменте образования Заречного.

Также отмечено, что для девочек на время экзамена открыли отдельные санитарные комнаты, которые предназначены для персонала, а дети ходят в туалеты одни, без сопровождающих.

«Администрация школы делает все возможное для обеспечения комфорта выпускников школ города при проведении экзаменов», — добавили в департаменте.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=video-118193328_456242810%2F1a224d5ffe5aaa9555%2Fpl_wall_-118193328

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