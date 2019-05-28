Единороссы проверят состояние детских площадок

«В связи с многочисленными случаями травматизма в летний период, о которых сообщают СМИ и рассказывают пользователи социальных сетей, мы начали проверки состояния детских площадок в регионах России. Наши активисты оценят соответствие объектов нормативам и их безопасность для жизни и здоровья детей. Мы будем обращаться в администрации муниципалитетов, управляющие компании и товарищества собственников недвижимости с просьбой устранить выявленные нарушения. И по своей, партийной, линии возьмем эту работу на контроль. В том случае, если нарушения не будут устранены, обратимся в органы прокуратуры», — рассказала координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

Предметом проверки станут: состояние покрытия на детских площадках, садово-парковой мебели и урн, игрового и спортивного оборудования, ограждений, состояние деревянных и металлических конструкций, деревьев и кустарников, а также наличие освещения и информационных стендов о правилах пользования площадкой.