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Белозерцев поручил изучить возможность снижения налогового бремени для бизнеса

28 мая в 16:20 178 просмотров

В пензенской библиотеке им. Лермонтова прошло мероприятие в честь Дня российского предпринимателя. Собравшихся поздравил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поблагодарил всех, кто занимается развитием предпринимательства. Он напомнил о важной задаче для пензенского бизнеса — создать к 2024 году не менее 40 тысяч новых рабочих мест.

«Эту работу мы проводим, но ее решение во многом зависит от представителей бизнеса, нужно действовать активно. Совершенствуется работа фонда «Поручитель», в этом году он докапитализован до 230 миллионов рублей, с 3 до 5 миллионов увеличена максимальная сумма микрозаймов», — сказал он.

Губернатор напомнил и о других программах поддержки, действующих на территории региона, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Считаю, нам нужно просчитать и возможности снижения для предпринимателей налогового бремени. Это мое поручение региональному министерству экономики и правительству Пензенской области. Нужно посмотреть, что можно сделать в рамках действующего законодательства, у нас есть такое право. Для бизнеса это очень важно — и в сельскохозяйственной отрасли, и в патентной системе, так что этот вопрос требует проработки», — отметил Иван Белозерцев, также он попросил предпринимателей активнее выходить со своими инициативами.

Губернатор вручил лучшим бизнесменам благодарности, почетные грамоты и знаки. Звания «Заслуженный предприниматель Пензенской области» удостоен Владимир Тюньков из Камешкирского района.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/161371/

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