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Курс евро продолжает медленно снижаться

28 мая в 17:04 142 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 29 мая.

По данным Банка России, курс доллара понялся с 64,4636 руб. до 64,5394 руб., а курс евро упал с 72,1863 руб. до 72,1680 руб.

Золото будет стоить 2 664,08 рублей за грамм, серебро — 30,05, платина — 1 678,67, палладий — 2 763,88 руб./гр.


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