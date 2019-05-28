Для урегулирования ситуации на станции скорой помощи создадут рабочую группу

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет создана рабочая группа для урегулирования ситуации на областной станции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-центр обправительства.

Планируется, что в ее состав войдут представители медицинской общественности, минздрава и правительства региона, а также трудового коллектива станции скорой медпомощи.

«Мы должны разобраться в ситуации, понять, где и какие есть проблемы, почему они возникли, и какое решение у них есть. Необходимо полноценно проанализировать вопросы, которые задал нам в обращении областной профсоюз работников здравоохранения и ряд сотрудников станции. Эта работа будет максимально открыта», — отметил Иван Белозерцев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об «итальянской забастовке» на станции скорой медпомощи. Ситуацию прокомментировал ряд экспертов, об этом — здесь и здесь.