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Для урегулирования ситуации на станции скорой помощи создадут рабочую группу

28 мая в 16:34 244 просмотра

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет создана рабочая группа для урегулирования ситуации на областной станции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-центр обправительства.

Планируется, что в ее состав войдут представители медицинской общественности, минздрава и правительства региона, а также трудового коллектива станции скорой медпомощи.

«Мы должны разобраться в ситуации, понять, где и какие есть проблемы, почему они возникли, и какое решение у них есть. Необходимо полноценно проанализировать вопросы, которые задал нам в обращении областной профсоюз работников здравоохранения и ряд сотрудников станции. Эта работа будет максимально открыта», — отметил Иван Белозерцев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об «итальянской забастовке» на станции скорой медпомощи. Ситуацию прокомментировал ряд экспертов, об этом — здесь и здесь.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/161396/

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