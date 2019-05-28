В Пензе на трех улицах устранят просадки асфальта на дорогах

28 мая заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин проверил дороги, на которых восстановили покрытие после ремонта коммуникаций.

Речь идет об объектах, на которых в прошлом году провели ремонт в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Комиссия, куда, кроме вице-мэра, вошли представители департамента ЖКХ города и ресурсоснабжающих организаций, оценила качество восстановления покрытия. В ходе проверки Юрий Ильин поручил ликвидировать образовавшиеся в некоторых местах просадки по проспекту Победы, на улицах Германа Титова и Строителей.

«Устранить замечания необходимо в течение семи дней, и в работе следует использовать качественные материалы — щебечно-мастичную асфальтобетонную смесь», — сказал он.