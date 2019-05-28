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В Пензе на трех улицах устранят просадки асфальта на дорогах

28 мая в 17:59 124 просмотра
, на которых восстановили покрытие после ремонта коммуникаций.

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28 мая заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин проверил дороги, на которых восстановили покрытие после ремонта коммуникаций.

Речь идет об объектах, на которых в прошлом году провели ремонт в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Комиссия, куда, кроме вице-мэра, вошли представители департамента ЖКХ города и ресурсоснабжающих организаций, оценила качество восстановления покрытия. В ходе проверки Юрий Ильин поручил ликвидировать образовавшиеся в некоторых местах просадки по проспекту Победы, на улицах Германа Титова и Строителей.

«Устранить замечания необходимо в течение семи дней, и в работе следует использовать качественные материалы — щебечно-мастичную асфальтобетонную смесь», — сказал он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_proverili_vosstanovlenie_dorog_posle_remonta_kommunikatsiy/

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