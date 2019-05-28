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Пензенских школьников будут обучать художественным промыслам

28 мая в 17:09 146 просмотров
, которое прошло 28 мая, обсудили вопросы развития ремесел.

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На заседании Совета по развитию предпринимательства и конкуренции при правительстве Пензенской области, которое прошло 28 мая, обсудили вопросы развития ремесел.

«Для развития ремесел нужно, чтобы в школах, во дворцах культуры занимались с детьми, с молодежью — не только чтобы сохранить художественные промыслы для истории, но и чтобы ребята во внеурочное время были заняты. У нас немало специалистов в этой сфере, но мало внимания этому вопросу уделяет муниципальная власть», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Главам муниципальных образований региона он поручил найти возможность ввести соответствующие ставки для педагогов, а также заинтересовывать детей.

«Мастерам «спасибо» говорите, приглашайте на мероприятия, ко мне обращайтесь, чтобы я их отметил, если люди достойные», — добавил губернатор.

До конца года запланировано участие пензенских ремесленников в нескольких крупных выставках, ближайшей из которых станет международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» (0+). Ярмарка пройдет в Пензе14−16 июня.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/161421/

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