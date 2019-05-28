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100-рублевки начали покрывать специальным лаком

28 мая в 17:42 150 просмотров
, опробованное на купюрах номиналом 200 рублей. Скоро такую же технологию хотят использовать на 50-рублевках.

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Банк России начал наносить на сторублевые банкноты лаковое покрытие, опробованное на купюрах номиналом 200 рублей. Скоро такую же технологию хотят использовать на 50-рублевках.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

По данным издания, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество. На протяжении более чем года активного обращения технология, опробованная на 200-рублевках, по словам Демиденко, показала себя очень хорошо.

Для потребителей изменения незаметны — на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно.
По данным Банка России, доля купюр номиналом 100 рублей в общем количестве банкнот составляет 19%, 50 рублей — 9%.


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