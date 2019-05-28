100-рублевки начали покрывать специальным лаком

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
По данным издания, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество. На протяжении более чем года активного обращения технология, опробованная на 200-рублевках, по словам Демиденко, показала себя очень хорошо.
Для потребителей изменения незаметны — на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно.
По данным Банка России, доля купюр номиналом 100 рублей в общем количестве банкнот составляет 19%, 50 рублей — 9%.