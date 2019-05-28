В Пензе «итальянская» забастовка «сдулась»?

Как сообщил руководитель первичного профсоюза «Действие» Павел Кузнецов в профильной группе в соцсетях, «участники работают в составе полностью укомплектованных медработниками бригадах. Запускаем флэшмоб! Бинт на любом заметном месте, хоть в кармане — но на виду!» [орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.].

Соответствующая форма выражения своего мнения используется в Японии. По правилам «японской забастовки», сотрудники предупреждают работодателя за месяц о ее начале. В течение акции все работают по правилам, при этом в одежде используются детали (надписи, символы), говорящие о выдвигаемых требованиях или просто о самом факте разногласия с работодателем.

Таким образом, можно сделать вывод, что «итальянская» забастовка в Пензе превратилась, по сути, во флешмоб.