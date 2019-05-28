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Осквернил могилы. В Пензенской области юношу обвинили в трех преступлениях

28 мая в 17:44 176 просмотров
, кражу и покушении на нее.

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В Нижнеломовском районе Пензенской области расследуют уголовное дело в отношении молодого человека. Парня подозревают в повреждении надмогильных сооружений, кражу и покушении на нее.

Установлено, что в июне прошлого года несовершеннолетний пришел на кладбище и нанес краску на пять памятников. В конце ноября он залез в чужой дом и пытался унести оттуда телевизионную антенну, алкоголь, наручные часы, инструменты, ножи и иные бытовые предметы. Однако его застал хозяин жилища.

Кроме того, в мае 2019 года в составе группы лиц молодой человек залез в гараж, откуда ребята похитили кондитерские изделия, их сумма — 10 тысяч рублей, а также рыболовные снасти, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

В настоящее время расследование продолжается.


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