Осквернил могилы. В Пензенской области юношу обвинили в трех преступлениях

В Нижнеломовском районе Пензенской области расследуют уголовное дело в отношении молодого человека. Парня подозревают в повреждении надмогильных сооружений, кражу и покушении на нее.

Установлено, что в июне прошлого года несовершеннолетний пришел на кладбище и нанес краску на пять памятников. В конце ноября он залез в чужой дом и пытался унести оттуда телевизионную антенну, алкоголь, наручные часы, инструменты, ножи и иные бытовые предметы. Однако его застал хозяин жилища.

Кроме того, в мае 2019 года в составе группы лиц молодой человек залез в гараж, откуда ребята похитили кондитерские изделия, их сумма — 10 тысяч рублей, а также рыболовные снасти, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

В настоящее время расследование продолжается.