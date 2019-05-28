На те же грабли? Жители ул. Ладожской вновь жалуются на перебои с водой

Жители дома № 164 на ул. Ладожской уже которую неделю страдают из-за перебоев с подачей горячей воды: по их словам, ее периодически отключают без каких-либо предупреждений.

Об этом один из жильцов написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Перебои с подачей горячей воды в нашем доме длятся уже которую неделю. То еле теплая, то (как последние пару дней) — только холодная. И все это — без каких-либо предупреждений со стороны ресурсника или управляющей компании. На входе в подъезд в 18 часов 28 мая — ни намека на объявление о причинах отсутствия ГВС. Температура «горячей» батареи — 26 градусов. Почему такое наплевательское отношение к потребителям, почему все-таки нет воды и когда она появится? И каких платежек нам ждать за май — таких же, как обычно? Просим помочь разобраться», — сообщил он.

Информационное агентство направило редакционный запрос в Госжилстройтехинспекцию, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, перебои с подачей воды на ул. Ладожской — проблема не новая. «Пенза-Пресс» неоднократно писало об аналогичных ситуациях. Более подробно с историей борьбы жителей дома № 164 на ул. Ладожской за воду с «управляйкой» и ресурсоснабжающей компанией можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Также мы писали о систематических «потопах» на этой улице, видео с которыми пензенцы выкладывали в Сеть, — о них можно почитать в этих материалах.