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В Пензенской области зарегистрировано 8150 должников по алиментам (видео)

28 мая в 20:06 148 просмотров
«Судебные приставы — детям».

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Около 1000 женщин и более 7000 мужчин в Пензенской области имеют долги перед собственными детьми. Неплательщики по алиментам — вновь в поле зрения судебных приставов. В преддверии Международного дня защиты детей в региональном управлении службы провели акцию «Судебные приставы — детям».

Когда будете платить? Этот вопрос волнует более 8000 жителей Пензенской области, которые находятся в разводе и воспитывают детей без поддержки бывшего супруга или супруги. Сейчас в регионе зарегистрировано 8150 должников по алиментным обязательствам. Общая сумма долга нерадивых родителей перед детьми — свыше 700 миллионов рублей. В основном, неплательщики — мужчины от 30 до 40 лет. Большинство из них официально являются безработными.

«Бывают разные ситуации: есть должники, которые могут платить, но не хотят, есть те, которые не в состоянии этого делать, такую категорию мы называем асоциальной. Некоторые хотят платить, но в силу некоторых жизненных обстоятельств не могут», — рассказала заместитель руководителя управления ФССП России по Пензенской области Наталья Платонова.

Судебные приставы регулярно проводят специальные рейды — навещают так называемых злостных неплательщиков. У некоторых сумма долга исчисляется сотнями тысяч рублей. Проводят также личный прием граждан. Традиционная акция — в преддверии Международного дня защиты детей — прошла с участием уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой. Вопрос, с которым, в основном, обращаются к специалистам, все тот же: «Когда будут платить алименты?» Так, Наталья Карманова перестала получать алименты от бывшего мужа в октябре 2018 года. Однако узнать о причине прекращения выплат у него лично она не может: после развода они не общаются.

Похожая ситуация — и у Елены Фроловой: она уже восемь лет в разводе. Бывший муж выплачивает алименты, однако не всю сумму. По закону, ежемесячно он должен отдавать 5000 рублей, а по факту женщина получает не более 2000 в месяц.

Судебные приставы возьмут каждое обращение на контроль. Теперь необходимо установить место проживания неплательщиков. Среди должников по алиментам есть и женщины. В Пензенской области таких — около 900. В общей сложности они задолжали своим детям свыше 90 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».


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