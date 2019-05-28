Пензенцам напоминают о необходимости перехода на онлайн-кассы (видео)

Пензенским предпринимателям остается чуть более месяца, чтобы выполнить требования закона. 1 июля истекает срок установки контрольно-кассовых аппаратов нового образца. До этого применение которых для большинства предпринимателей было не обязательным.

В Пензенской области до 1 июля 2019 года на новый порядок применения контрольно-кассовой техники должны перейти около 13 тысяч предпринимателей. На сегодняшний день лишь около 20% из их числа выполнили требования закона. У Дмитрия Туманова, владельца небольших мини-пекарней, не возникло проблем с установкой новых аппаратов. С нововведениями решил не тянуть, и в течение нескольких дней выполнил все необходимые обязательства.

«Зачем оттягивать то, что рано или поздно свершится. К тому же почитали, посмотрели, поговорили с организациями, которые занимаются установкой онлайн-касс. Они предложили свои услугу, рассказали о преимуществах, одно из них — то, что стало меньше бумажной отчетности для налоговой. В личном кабинете можно сразу посмотреть выручку в течение дня», — рассказал он.

Онлайн-кассы после их установки будут передавать информацию о каждом платеже в налоговые органы в режиме реального времени. О преимуществах нововведения специалисты рассказали сотрудникам отделений региональных многофункциональных центров. Они одними из первых должны проинформировать бизнесменов о новых правилах.

«Используя контрольно-кассовую систему, предприниматель будет всегда контролировать выручку, возвраты, то есть свой бизнес. Затем, при регистрации машины, уменьшится проверка со стороны налоговых органов», — сказал начальник отдела УФНС России по Пензенской области Роберт Шпедт.

Переход на онлайн-кассы разбит на три этапа. Сейчас идет завершающий, который истекает 30 июня. После этой даты все, кто не успеет перейти на новый порядок применения контрольной техники, заплатят штраф. Индивидуальные предприниматели от десяти тысяч рублей, а юридические лица — от 30.

«За повторное нарушение грози запрет руководителя занимать свою должность на срок от одного до двух лет, так называемая дисквалификация и приостановление работы предпринимателя на 90 суток», — пояснил Роберт Шпедт.

Впрочем, все же некоторые категории бизнесменов вероятнее всего получат двухлетнюю отсрочку — это индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, реализующие продукцию собственного производства и оказывающие услуги населению. Но при этом они потеряют возможность компенсировать свои затраты на приобретение контрольно-кассовых аппаратов, в случае их регистрации после 30 июня. Также онлайн-кассы можно не использовать при безналичных платежах за услуги в сферах ЖКХ, образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. Кроме того, от применения новых аппаратов будет освобождена сдача в аренду жилых помещений и машино-мест, сообщает телеканал «Экспресс».