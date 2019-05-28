В Пензенской области 41 сельская семья улучшит жилищные условия

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что 41 семья, проживающая в селах региона, получила сертификаты на улучшение жилищных условий.

Об этом Иван Белозерцев написал в Twitter.

«41 сельская семья получила сертификаты на улучшение жилищных условий. Из них 31 — молодые семьи и молодые специалисты. Регион продолжит свое участие в программе устойчивого развития сельских территорий. На этот год поддержка на улучшение жилищных условий составила 47,5 млн рублей», — отметил он.

41 сельская семья получила сертификаты на улучшение жилищных условий. Из них 31 — молодые семьи и молодые специалисты. Регион продолжит свое участие в программе устойчивого развития сельских территорий. На этот год поддержка на улучшение жилищных условий составила 47,5 млн руб. pic.twitter.com/QOd3TLPxLJ — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 28 мая 2019 г.

Напомним, в апреле ИА «Пенза-Пресс» также сообщало о том, что губернатор вручил молодым семьям документы на социальную выплату, которая позволит им улучшить жилищные условия. Всего в 2019 году выплату по программе «Обеспечение жильем молодых семей» получат 98 молодых семей, среди которых 30 — многодетных.