Пензенские пограничники отметили профессиональный праздник (видео)

28 мая свой профессиональный праздник отмечают пограничные войска. Ровно 101 год назад был издан Декрет о создании службы для охраны рубежей страны. В честь праздника в Пензе колонна пограничников маршем прошла по улице Московской от Фонтанной площади к памятнику Феликсу Дзержинскому и мемориалу воинам пограничных войск, где состоялся торжественный митинг.

Традиционно 28 мая в 9.00 на Фонтанную площадь пришли те, кто в разное время охранял рубежи Родины от Курильских островов до Калининграда.

«Служил в Прибалтике, Кенигсберге, сейчас это Калининград. Охраняли границу, чтобы на территорию России не проникли нарушители. Были 91−93 года, как раз перестройка, очень тяжелое время. Это очень большой праздник, даже день рождения менее весом для меня», — рассказал бывший пограничник Сергей Надоров.

К 10.00 участники марша выстроились на улице Московской в колонну, чтобы пройти по центральной улице города.

Слышались приветствия и песни. Чаще всего звучала «Катюша», которую пограничники считают исконно своей.

По дороге к колонне присоединялись опоздавшие. Периодически шествие останавливалось, чтобы подождать отставших и выровнять строй. Через 15 минут колонна подошла к памятнику основателя советской пограничной охраны Феликса Дзержинского. После возложения цветов официальные торжества переместились к мемориалу в честь пензенских воинов-пограничников.

«В последнее время многие силовые структуры взяли за моду менять форму одежды. Ваша же приверженность зеленой фуражке вызывает восхищение. Мой сын, который учится на первом курсе Калининградского пограничного института, рассказывал, как у них проходила церемония получения зеленой фуражки, это впечатляет», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

На построении отличившимся вручили медали «Ветеран пограничных войск» и памятные знаки, сообщает телеканал «Экспресс».