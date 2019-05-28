Житель Пензы — в недоумении: по его словам, на ул. Суворова срезали весь асфальт, но за несколько недель до этого зачем-то обновили дорожную разметку.

О странном наблюдении он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«На улице Суворова на участке от ТЦ до «Глобуса» на днях срезали весь асфальт. Интересно, что только за пару недель до этого в мае на этом участке обновили всю дорожную разметку. Интересен вопрос: зачем потрачены деньги на разметку, если просуществовала она всего две недели? Ответ «безопасность стоит любых денег» не подходит, так как в городе — много участков не менее загруженных дорог, где разметку до сих пор не обновляли», — сообщил пензенец.

Чтобы разобраться в ситуации, инфорамгентство направило запрос в мэрию.