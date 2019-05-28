Врач рассказал, как пользоваться кондиционером без вреда для здоровья

Врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов рассказал о двух простых правилах использования кондиционера, которые помогут максимально застраховаться от недугов, к которым может привести его использование.

«Во-первых, [следует] вовремя менять фильтры. Иначе в них накапливается пыль и развивается вредная микрофлора», — цитирует блогера «Вечерняя Москва».

По словам врача, в противном случае человеку в помещении, где работает кондиционер, придется «дышать парами плесени, которые негативно влияют на слизистую бронхов и могут даже спровоцировать бронхоспазм». А если в том же помещении кто-то уже заболел, то есть риск распространения инфекции.

Второе правило — не сидеть под прямым потоком воздуха, ведь в таком случае простуда почти неизбежна.

«Лучше всего устанавливать режим, при котором створка кондиционера не стоит на месте, а двигается. Тогда вероятность попасть под поток холодного воздуха будет минимальной», — порекомендовал Алексей Водовозов.