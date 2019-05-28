Как сообщает пресс-служба ведомства, были выявлены несанкционированные свалки в селе Чемодановка. В настоящее время лица, нарушившие природоохранное законодательство, не установлены.
«Указанные свалки отходов неблагоприятно отражаются на экологической обстановке села Чемодановка», — отметили в министерстве.
Для принятия мер информацию о свалках направили в администрацию Бессоновского района.
Напомним, ранее в информагентство обратился пензенец с жалобой на навалы мусора в Пензе в районе Барковки.