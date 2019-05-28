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Свалки отходов в Чемодановке вредят экологии — минлесхоз

28 мая в 19:30 46 просмотров

Сотрудники пензенского минлесхоза по поручению губернатора Ивана Белозерцева провели рейд по выявлению свалок на территории Бессоновского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, были выявлены несанкционированные свалки в селе Чемодановка. В настоящее время лица, нарушившие природоохранное законодательство, не установлены.

«Указанные свалки отходов неблагоприятно отражаются на экологической обстановке села Чемодановка», — отметили в министерстве.

Для принятия мер информацию о свалках направили в администрацию Бессоновского района.

Напомним, ранее в информагентство обратился пензенец с жалобой на навалы мусора в Пензе в районе Барковки.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3026/

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